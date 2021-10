Gabon: à quand les mutations des forces de défense ?

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est sans aucun doute l’un des sujets les plus discutés ces derniers mois au sein des casernes. En effet, prévues traditionnellement après la commémoration de la fête de l’indépendance le 17 août, les affections et autres mutations sont toujours attendues au sein des forces de sécurité et de défense. Une situation dommageable pour les agents qui ne savent plus sur quel pied danser.

Selon l’article 120 de l’Ordonnance n°7/2010 du 25 février 2010 portant statut particulier des militaires « la mutation est la décision par laquelle l’autorité compétente confère au militaire un nouvel emploi de même niveau dans le même service conformément aux dispositions du cadre organique de ce service ». Une décision qui au demeurant devrait intervenir chaque année afin de permettre de dynamiser certains emplois et intégrer le principe d’opérationnalisation des forces de sécurité et de défense.

Sauf que cette année, de nombreux agents se questionnent sur la mise en œuvre de cette disposition légale. Il faut dire que de tradition les décisions de mutation se faisaient quelques temps seulement après la célébration de la fête nationale le mois d’août. Mais depuis maintenant deux mois rien ne semble entrevoir la mise en œuvre de cette décision.

Pis, selon plusieurs sources, les décisions de mutations auraient déjà été transmises au ministère de la Défense nationale par tous les commandants en chef, mais aucune suite n’a été donnée. Une situation quelque peu dommageable pour certains agents qui ne savent pas la conduite à tenir notamment pour la réinscription des enfants puisqu’ils ne savent s’ils seront mutés ou maintenons dans leur localité de service.