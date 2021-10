Gabon: à quand des unités de sapeurs-pompiers à l’intérieur du pays ?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Il ne se passe pas un jour sans que les médias relaient des informations faisant état d’incendies dans lesquels de nombreuses pertes matérielles sont signalées. Si à Libreville, l’intervention des sapeurs-pompiers permet de sauver quelques broutilles, à l’intérieur du pays, les populations ne peuvent compter que sur elles-mêmes lorsque surviennent ce type d’incident.

Les nouvelles faisant état de pertes matérielles à l’intérieur du pays dues à des incidents sont légion. Des sinistres aux conséquences irrémédiables qui remettent au goût du jour l’impérieuse nécessité de mettre en place des unités d’intervention rapide des sapeurs-pompiers à l’intérieur du pays qui se retrouvent livrés à eux-mêmes.

Car, faut-il le rappeler, outre le « Grand Libreville », les autres localités du pays sont dépourvues de sites de proximité pouvant permettre une prise en charge effective des sinistres dans chacun des arrondissements et villes de l’intérieur du pays. Pour l’heure, les populations doivent se contenter de la solidarité entre voisins et ont recours à des moyens précaires afin d’arrêter les incendies et éviter ainsi d’énormes pertes en matériel mais aussi en vies humaines.

Avec un budget de 57,2 milliards soit 63 % du budget alloués au volet « Ordre et sécurité public » comme indiqué dans le document de Cadrage macroéconomique et budgétaire (Socamab) 2022-2024, nul doute qu’il serait judicieux pour le gouvernement de procéder à la construction de casernes de sapeurs-pompiers à l’intérieur du pays. Un projet qui, s’il est mis en place, soulagera les populations et aura pour conséquence une intervention optimale en cas d’incendie.