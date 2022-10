Gabon: à peine nommé ministre des TP, Toussaint Nkouma déjà dans la tourmente

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est au cours d’une assemblée générale qui s’est tenue ce mercredi 19 octobre 2022 que les agents affiliés à l’ONPESE et au Syndicat des fonctionnaires des Travaux publics (SYFO-TP) ont décidé d’accorder un sursis de deux semaines au nouveau ministre Toussaint Nkouma Emana pour répondre à leurs revendications. Une décision qui fait suite à une rencontre avec ce dernier.

Nommé à la tête du ministère des Travaux publics, de l’Equipement et des Infrastructures le 12 septembre 2022, Toussaint Nkouma Emana n’aura malheureusement pas le temps d’un répit. Et pour cause, ce dernier doit déjà faire face à un mouvement d’humeur des agents de ce département ministériel qui exigent la prise en compte des revendications inscrits dans le cahier de charge.

En effet, cette décision fait suite à une rencontre entre les responsables des syndicats et le ministre de tutelle. Il était question pour ce dernier de solliciter une trêve sociale de deux mois, afin de lui permettre de travailler et de trouver des solutions pérennes à leurs revendications.

Une demande qui n’a pas reçu l’assentiment des agents lors de l’Assemblée générale qui s’est tenue dans l’enceinte du ministère.

Contrairement à la demande formulée par le membre du gouvernement, le personnel de ce département a décidé de l’accorder un simple sursis de deux semaines indiquant par ailleurs qu’il n’était pas question de l’ouverture du principal portail d’accès au ministère et que le filtrage des entrées se poursuivait.