Gabon: à la veille des fêtes, le gouvernement proroge l’état d’urgence sanitaire

Ce vendredi 10 décembre 2020, le gouvernement a entériné en Conseil des ministres la prorogation des mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la Covid-19. Cette décision a été prise à l’initiative du ministre de la Santé Guy Patrick Obiang Ndong.

Alors que le projet de loi portant prorogation des mesures sanitaires de prévention, de lutte et de riposte contre la COVID-19 n’avait plus de base légale depuis plusieurs mois, le gouvernement de la République a finalement décidé de proroger à nouveau l’état d’urgence sanitaire et ce à quelques mois des fêtes de fin d’année.

C’est sur présentation du ministre de la Santé que le Conseil des Ministres a entériné le projet de loi portant prorogation des mesures sanitaires de prévention, de lutte et de riposte contre la COVID-19 conformément à la loi n°003/2020 du 11 mai 2020 fixant les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires.

Le gouvernement a donc entériné le « Projet de loi portant prorogation des mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la Covid-19 », a-t-on pu lire dans le communiqué final de ce conseil des ministres tenu par vidéosurveillance et présidé par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba. .



Une prorogation qui intervient à quelques semaines de la célébration des fêtes de fins d’année et après la tenue d’une conférence de presse conjointement animée par le Dr. Guy Patrick Obiang et le Pr. Romain Tchoua Coordinateur Général du comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus.