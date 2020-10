Gabon: à 16 ans, incarcéré pour agression à l’arme blanche à Ntoum

C’est la triste voie prise par la vie d’un jeune homme à peine âgé de 16 ans. En effet, ladolescent résidant à Ayeme-Plaine dans la commune de Ntoum se retrouve derrière les barreaux depuis le 21 octobre dernier après avoir agressé à l’arme blanche un ressortissant camerounais dans la nuit du 13 au 14 octobre dernier rapporte notre confrère L’Union.

Selon L’Union, les faits se seraient déroulés dans la nuit du 13 au 14 octobre 2020 au quartier Ayeme-Plaine. Ce soir-là, Rémi Mendong, un ressortissant camerounais était en train de raccompagner une de ses belles-sœurs venue assister à des obsèques quand il est apostrophé de manière discourtoise par un adolescent. Importuné par l’attitude du jeune homme, Rémi tentera de le raisonner en vain.

Dans la foulée, la discussion vire à la dispute ponctuée d’injures. Plus robuste et plus âgé, Rémi Mendong met en garde l’intrus tout en lui sommant de se taire. Une injonction qui n’aurait pas plu à son antagoniste qui ne va pas tarder à recourir aux grands moyens. Dans la foulée, ce dernier se saisit d’une arme blanche non clairement identifiée à ce jour qu’il va asséner promptement à Rémi.

Surpris par la vivacité de l’adolescent, Rémi Mendong sera « knock-out » au sol. Pendant ce temps, l’agresseur ira prendre une machette à son domicile, afin d’en finir avec son adversaire. Non assisté par sa belle-sœur paniquée, Rémi subira la rage du gamin de 16 ans. Il sera violemment déchiqueté à l’aide de ladite machette au visage puis à l’oreille. Une fois son forfait commis, il prendra la poudre d’escampette avant d’être rattrapé au niveau du Pk 18.

Conduit dans les locaux de la gendarmerie nationale, le présumé délinquant sera gardé à vue quelques heures avant d’être déféré devant le parquet de la République près le tribunal de première instance de Libreville. Après son audition devant le juge d’instruction, le jeune compatriote d’à peine 16 ans a été placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville pour coups et blessures volontaires. Quant à sa victime, elle est s’en est sortie avec plusieurs points de suture le long des parties touchées.