Gabon: 950 millions d’avance sur dette pour Camacho et ses adjoints

En conflit financier avec l’ancienne équipe technique des Panthères du Gabon dont José Antonio Camacho ex-sélectionneur limogé en septembre 2018, l’État gabonais vient de faire un pas en avant dans l’apurement d’une dette évaluée à un peu plus de 1,7 milliard de FCFA. Comme l’a souligné le ministre en charge des Sports Franck Nguema, ce lundi 29 juin 2020, c’est la somme de 950 millions de FCFA qui vient d’être décaissée comme avance dans ce dossier.

« Sur une dette globale évaluée à 1,7 milliard de francs CFA, l’État gabonais vient de payer, comme avance, et par virement du Trésor public, à Camacho, Rodenas et Laborie, 950 millions de francs. Camacho a reçu un virement de 703 millions francs. Rodenas, 124 millions et Laborie 123 millions ». C’est en ces termes que le ministre des Sports Franck Nguema a annoncé le paiement de ce qui apparaissait comme un poids depuis sa prise de fonction.

En effet, limogé en septembre 2018 après un bilan plus que mitigé à la tête des Panthères, José Antonio Camacho avait par la suite réclamé une somme de 1,7 milliards de FCFA au titre d’arriérés de salaires pour lui et son équipe. C’est donc dans ce cadre qu’a été effectuée cette avance sur un paiement définitif qui devrait intervenir dans les mois à venir.

Tout juste un an après son arrivée dans ce département, Franck Nguema multiplie les succès. Ainsi, après l’annonce du règlement de 1,2 milliard de FCFA pour les droits sociaux des 48 agents déflatés de la Commission Nationale de l’Organisation et de Gestion des Evénements et Manifestations à Caractère National et International (Cnogemcni) suite à sa suppression en novembre 2018, c’est un autre épineux dossier qui vient de connaître une avancée, malgré un contexte économique délicat.