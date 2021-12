Gabon: 95 124 personnes touchées lors de la campagne Octobre rose

Ecouter cet article Ecouter cet article

À l’occasion du premier Café rose qui s’est tenu ce jeudi 9 décembre 2021, le ministère de la Santé et la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille (FSBO) ont dévoilé les chiffres clés en rapport avec la 8ème édition de la campagne de lutte contre les cancers féminins. De ces résultats, il ressort que 95 124 personnes ont été touchées par la Campagne, dont 12 324 femmes dépistées.

Depuis 2013 au Gabon à l’instar de nombreux pays, le mois d’octobre est ponctué par la campagne de prévention, d’information et de sensibilisation aux cancers féminins. Initiée par le ministère de la Santé en collaboration avec la FSBO, ladite campagne a mobilisé les principales structures de santé publiques du pays, les institutions, entreprises et la société civile pour renforcer la portée de ce programme.

C’est donc en vue de fédérer tous ces acteurs que le ministère de la Santé et la FSBO ont initié le Café Rose. Lors de cet événement qui a réuni plusieurs membres du gouvernement et des responsables des services de santé, les résultats de la 8ème édition de la campagne Octobre rose ont été présentés au Grand public. Il ressort que, « 95 124 personnes ont été sensibilisées » aux cancers du sein et du col de l’utérus. Mention spéciale aux organisations de la société civile, grâce auxquelles les relais communautaires ont permis d’atteindre 48% du nombre total des personnes sensibilisées.

La 8ème édition d’Octobre Rose, c’est aussi 12 324 femmes dépistées gratuitement des cancers du seins et du col de l’utérus. 766 cas suspects ont été identifiés sur toute l’étendue du territoire national et référés dans des centres de santé. Il faut dire qu’on observe une baisse du nombre de femmes dépistées contrairement à l’édition 2020. Laquelle avait enregistré 14 782 dépistages.