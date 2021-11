Gabon: 930 décès dus au VIH/SIDA en 2020

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le tableau récapitulatif des données sur l’épidémie mondiale de Sida du Programme national de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH/Sida dresse un bilan des plus inquiétants. En effet, ledit rapport, faisant le bilan de l’année 2020, révèle que 930 personnes vivant avec ledit virus ont perdu la vie en seulement 12 mois soit près de 78 morts par mois en moyenne.

Alors que le ministère de la Santé s’évertue à mettre l’accent sur la lutte contre la propagation du coronavirus au Gabon, les infections sexuellement transmissibles augmentent dangereusement. Si l’on dénote une chute du nombre de nouveaux cas, il semble malheureusement que les personnes infectées ont de plus en plus de mal à vivre longtemps. Outre les refus d’accepter leur statut, la majorité doit composer avec la pénurie de rétroviraux.

Résultat, le Programme national de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH/Sida révèle que 930 personnes atteintes de ladite maladie ont malheureusement succombé et ce, en un an. Une mortalité alarmante pour une nation peuplée d’à peine 2 millions d’hommes et de femmes. Avec 77,5 morts en moyenne par mois, le Gabon s’inscrit comme un très mauvais élève pour ce qui est de la lutte contre cette maladie. Autant dire que les campagnes de sensibilisation n’auraient fait que prévenir.

La prise en charge spécialisée étant perçue comme le talon d’Achille de la stratégie nationale contre les infections sexuellement transmissibles et tout particulièrement le Sida. D’ailleurs, le sommet régional de haut niveau sur le SiDa récemment tenu au Sénégal a été achevé sur une suggestion baptisée « l’Appel de Dakar à Réinventer la Réponse à la Pandémie de VIH ». Les parties prenantes ont été invitées à stimuler l’accès « au dépistage et au traitement du VIH a atteint 73 % des PVVIH en 2020, contre 38 % en 2015 ; ceci reste en deçà de l’objectif de 81 % ».