Gabon 9 provinces: une 4ème édition en format virtuel dès le mois d’octobre

En prélude à l’organisation de la 4ème édition du Festival Gabon 9 Provinces, le ministre de la Culture et des Arts, Michel Menga M’Essone a animé une conférence de presse ce vendredi 18 septembre 2020 au Musée national des Arts, Rites et Traditions de Libreville. Occasion pour le membre du gouvernement de donner les contours de la tenue de cet événement qui, pandémie de Covid-19 oblige, se déroulera de manière virtuelle.

C’est en compagnie du Conseiller spécial du président de la République en charge de la Culture Wilfried Nguema et du directeur général de l’Office national du sport et de la culture (Ondsc) Joannick Ngomo Obiang, que le ministre de en charge de la Culture a tenu à décliner les innovations apportées à la tenue de cet événement national. Si les années précédentes, le festival était organisé sous la forme d’un événement grand public, cette année, le contexte sanitaire a contraint le gouvernement à envisager une adaptation.

Ainsi, Michel Menga M’Essone a indiqué qu’il sera question de se servir des technologies de l’information et de la communication pour la pérennité de cette grande fête qui sera diffusée les plateformes de communication en ligne et sur l’ensemble des chaînes de télévision et de radio. « Les différentes commissions se deploiront sur l’ensemble du territoire et il s’agira donc de collecter, filmer, recueillir des informations auprès des acteurs culturels qui sont sur l’ensemble du pays. L’ensemble de ces éléments seront placés dans des coffrets thématiques préenregistrés portant sur les aspects socioculturels », a expliqué le ministre de la Culture.

Répartis en thèmes, ces coffrets aborderont des aspects variés de la culture, notamment la musique; l’art oratoire, l’art culinaire, l’art plastique; la photographie; le théâtre, le livre, la vie socio-économique mais il y aura également des conférences thématiques et autres jeux ludiques. Cet événement qui sera diffusé sur plusieurs canaux numériques et audiovisuels devrait permettre à chaque Gabonais de s’imprégner des différentes cultures du pays.

A noter que cette 4ème édition qui se déroulera sous le haut patronage du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, aura pour thème « Je suis Gabonais, j’appartiens aux 9 provinces de mon pays ». Selon le ministre de la Culture et des Arts, cet événement qui suscite très souvent de l’engouement auprès des populations devrait se tenir au mois d’octobre.