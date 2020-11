Gabon 9 provinces: le silence radio de Michel Menga sur l’organisation du festival

Initialement prévue pour mi-octobre 2020, la 4ème édition du festival Gabon 9 provinces n’a toujours pas levé le rideau. Face au mutisme des autorités compétentes, notamment le ministre de la Culture et des Arts, Michel Menga M’Essone, il y a lieu de se demander si le Gabon 9 provinces se tiendra cette année.

Présenté comme le plus grand spectacle culturel du pays, voire l’unique pouvant faire rayonner la quasi-totalité des filières culturelles, le festival Gabon 9 provinces dont on disait préparer la quatrième édition pourrait ne pas connaître un rendez-vous aussi frétillant que les éditions précédentes. Face aux difficiles conséquences de la Covid-19, son organisation n’aura pas été favorable pour le mois d’août comme il a toujours été le cas depuis sa première édition en 2017.

Conséquence, le Gabon 9 provinces 2020 a été annoncé pour le mois d’octobre dernier en mode virtuelle, en dépit des réactions mitigées des acteurs culturels et de l’opinion. Seulement depuis lors, plus aucun bruit ne court dans les couloirs à propos de l’organisation de cet événement qui a suscité engouement et enthousiasme auprès des populations.

Quant au ministre de la Culture et des Arts, Michel Menga M’Essone, son silence n’en rassure pas plus sur la tenue du Gabon 9 provinces. A tel point que d’aucuns se demandent si cette 4ème édition aura toujours lieu.

Pour rappel, sous le thème « Je suis Gabonais, j’appartiens aux 9 provinces de mon pays », l’événement devrait être diffusé sous la forme de coffrets. Filmés et enregistrés sur l’ensemble du territoire ces coffrets devraient aborder divers aspects de la culture, à l’instar de la cuisine, le théâtre, le livre, l’art plastique, la musique, l’art oratoire, entre autres.