Gabon: 9 nouveaux centres de diagnostic en service début 2021

C’est l’une des multiples annonces faites par le Chef de l’État durant son adresse à la nation le dimanche 16 Août 2020 en prélude à la célébration du 60eme anniversaire de l’accession à l’indépendance du Gabon. En effet, Ali Bongo Ondimba a révélé que 9 nouveaux centres de diagnostic sont en déploiement dans les différentes provinces. Lesquels devraient être en service début 2021.

Si durant son discours à la Nation, le président de la République a annoncé des projets structurants dans plusieurs secteurs d’activité, le numéro un gabonais n’a pas manqué de faire la part belle au secteur de la santé en première ligne depuis l’apparition du premier cas Covid-19 au Gabon. Dans ce contexte unique et particulier, Ali Bongo Ondimba a affirmé que « neuf centres de diagnostics sont en cours de déploiement dans nos provinces pour une mise en service effective au premier semestre 2021 », a-t-il déclaré au soir du 16 août dernier.

Poursuivant son propos, le chef de l’État a justifié la construction de ces futurs centres de diagnostic. « Ils permettront une meilleure prise en charge des patients, une gestion plus efficiente du service public de la santé mais surtout une réduction significative du coût des examens médicaux. La santé ne devrait plus être un luxe et nous disposons de la volonté et des moyens pour y parvenir », a clairement indiqué Ali Bongo Ondimba. Une bonne nouvelle donc pour les personnels soignants qui se plaignent très souvent des conditions de travail au sein des structures sanitaires.

Si pour l’heure, nous ne sommes qu’au stade des annonces, les populations gabonaises peuvent déjà y voir une lueur d’espoir quant à l’amélioration des services reçus lorsqu’ils se rendent dans des structures sanitaires spécialisées de Libreville et de ses environs.

Entre la désuétude des bâtiments et les dysfonctionnements internes orchestrés par certains médecins véreux qui ont érigé le vol en modèle de gestion, rien ne va pour le mieux. Il va sans dire qu’Ali Bongo Ondimba devra parfaire un mécanisme de suivi, non seulement des travaux de ces infrastructures naissantes mais aussi, lors de leur mise en service effective.