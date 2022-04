Gabon: 8,8 milliards de FCFA de chiffre d’affaires pour le Mobile Money à fin décembre 2021

Ecouter cet article Ecouter cet article

Profitant du taux de pénétration de plus en plus croissant des réseaux de télécommunication mobile et fixe sur l’ensemble du pays, la branche Mobile money affiche des résultats plus que satisfaisants. Selon les chiffres de la Direction générale de l’économie et de la politique fiscale (DGEFP), ce sont 8,8 milliards de FCFA qu’à enregistrés cette branche à fin décembre 20221.

En effet, ces belles performances s’expliquent sans aucun doute par le nombre de plus en plus grandissant de comptes actifs auprès des opérateurs. L’activité mobile money affiche en 2021 une hausse de l’ordre de 12% de son chiffre d’affaires, à 8 milliards 899 millions de FCFA contre 7 milliards 932 millions de FCFA à la même période en 2020.

Il faut souligner que ces résultats sont dûs également à la mise sur le marché de nouveaux produits pour fidéliser leur clientèle et attirer de nouveaux abonnés. « Airtel Money Gabon et Moov Africa ont introduit le tout nouveau service Mobile Banking en partenariat avec certaines institutions financières de la place. Une intégration multi facette de leur portefeuille monétique », indique la note de conjoncture.

Désormais, en plus des opérations de dépôts, retraits, transferts et paiements avec et à travers le GSM, l’accès aux services classiques d’opérations bancaires est désormais fonctionnel grâce au service GIMACPAY (Groupement Interbancaire Monétique de l’Afrique Centrale). La disponibilité des services 24h/24 et l’alternative aux comptes bancaires classiques sont devenues des offres de plus en plus attractives.