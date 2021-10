Gabon: 860 kg de produits cosmétiques contrefaits détruits par la DGCC

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le samedi 16 octobre dernier, la Direction générale de la concurrence et de la consommation (DGCC), en collaboration avec l’Agence du Médicament, a procédé à une opération de destruction de produits contrefaits des marques Colgate – Palmolive et autres produits cosmétiques. Une opération qui s’inscrit dans la volonté de cette entité administrative de s’assurer de la qualité des produits utilisés par les consommateurs.

En effet, c’est après une saisine anonyme et des investigations menées depuis le mois de juillet que les équipes de la DGCC en collaboration avec l’Agence du Médicament ont réalisé la dangerosité que présentaient ces produits contrefaits. Il faut dire qu’au vu de l’offre à moindre coût, les consommateurs sont très souvent tentés d’en faire usage.

Au total, ce sont plus de 860 kg de produits contrefaits composés essentiellement de dentifrice, savon, crèmes corporels qui ont été détruits par la société ECOF, spécialisée dans l’incinération des déchets. « A ces produits de marque Colgate- Palmolive contrefaits, s’ajoutent également 130 cartons de mayonnaise de marque Alpha dont la Date Limite de Consommation ( DLC) était dépassée », indique le communiqué de la DGCC.

Face à ces situations qui menacent la santé publique, la Direction générale de la concurrence et de la consommation a une fois de plus appelé les consommateurs et les opérateurs économiques à plus de vigilance, assurant être toujours en alerte pour tout signalement d’acte suspect, de pratique délictueuse ou illicite dûment constatés.