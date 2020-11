Gabon: 8,5 milliards de FCFA nécessaires pour la relance du secteur touristique

En grandes difficultés depuis quelques années et encore plus du fait de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, le secteur touristique devrait bénéficier d’une attention particulière au cours des prochaines années. Comme le révèle le groupe de travail sur la relance de l’économie post-pandémie commis par le gouvernement, celui-ci pourrait bénéficier d’une enveloppe de près de 10 milliards de FCFA pour se relancer.

Avec plus de 20000 emplois perdus au cours des 6 derniers mois et près de 200 structures fermées selon de récentes données officielles, le secteur touristique a fortement accusé le coup. Réunis pour évoquer les mécanismes de relance qui pourraient lui être affectés, le groupe de travail sur la relance de l’économie post pandémie commis par le gouvernement vient de dévoiler les chiffres pouvant conduire à la « relance » de ce secteur.

En effet, axé autour de trois composantes à savoir : créer une offre touristique innovante et attractive, encourager le tourisme local et promouvoir la destination Gabon, c’est un plan de relance à un peu plus de 8,5 milliards de FCFA qui a été présenté par les experts du secteur pour se projeter. Une somme qui correspond à quasiment 20% du chiffre d’affaires du secteur en 2019, qui s’établissait à 43 milliards de FCFA selon les données fournies par la DGEPF.

Par ailleurs, pour la mise en oeuvre de ce programme, il sera nécessaire de remplir plusieurs préalables à savoir : le recensement des sites et opérateurs sur l’ensemble du territoire, le développement des produits innovants (écotourisme, tourisme communautaire, gorilles) ou encore la promotion et l’encouragement des circuits courts, comme l’ont rappelé les experts. Des préalables qui ne garantissent néanmoins pas la bonne tenue à moyen terme, d’un secteur fortement tributaire d’événements internationaux.