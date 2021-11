Gabon: 85% de la population ne croient plus aux élections

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est le résultat de l’enquête réalisée par Afrobaromètre sur la crédibilité des élections au Gabon. Selon ladite investigation, la majorité des Gabonais et Gabonaises accordent très peu de crédit aux votes toutes dimensions confondues. Ainsi, à l’aube de l’élection présidentielle de 2023, seuls 15 % y croient encore contre 85% qui ont perdu tout espoir quant aux résultats des urnes.

C’est assurément une donnée que devraient scruter au peigne fin l’ensemble de la classe politique gabonaise engagée dans les joutes électorales. En effet, si le sort de la nation repose sur la gestion des dirigeants censés être élus par le peuple, il semble que les populations ne s’y reconnaissent plus. S’appuyant sur une enquête réalisée entre 2019 et 2021, l’équipe d’Afrobaromètre a révélé que le capital confiance est en berne entre les citoyens et les chiffres sortis des urnes.

Les 48 084 entretiens réalisés dans 34 pays africains démontrent l’attachement des populations du continent noir aux modes d’élections démocratiques. Seulement, elles émettent des doutes quant à la véracité des données rendues publiques par les commissions électorales.« L’optimisme quant à l’utilité des élections pour apporter le changement suppose une certaine confiance dans le fait que les élections sont libres et équitables. Mais les élections peuvent se passer mal – ou bien – de plusieurs façons », révèle ladite étude.

D’ailleurs, cette crise de confiance patente se matérialise par le fort taux d’abstention. Une manière subtile pour les populations de marquer leur désaccord aux magouilles qui pourraient être constatées notamment par la nomination des proches des candidats à la tête des commissions électorales. Les élections législatives de 2018 ont envoyé des signaux négatifs sur l’engouement autour des élections. Puisqu’on y a noté près de 65% de non participation des populations en âge de voter.