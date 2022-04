Gabon: 8,4 milliards de FCFA de chiffre d’affaires dans la vente d’or brut en 2021

Ecouter cet article Ecouter cet article

En plein essor ces dernières années, le secteur aurifère a enregistré de belles performances entre 2020 et 2021. En effet, selon les statistiques de la Direction générale des Douanes et des Droits indirects (DGDI), les ventes d’or brut ont atteint 8,4 milliards de FCFA en 2021 contre 1,6 milliard de FCFA en 2020.

Si une grande partie de l’exploitation aurifère se fait dans des mines artisanales par des réseaux de contrebandiers, ce secteur tend à se moderniser. En effet, le gouvernement a cédé, en 2017, sept permis supplémentaires à quatre compagnies. Il s’agit précisément des compagnies Alpha Centauri Mining SA, Gabon Gold, Maxi Gold et la Société équatoriale des mines (Sem).

Si l’or but a représenté seulement 0,3 % du total des exportations du Gabon, les chiffres de la Société équatoriale des Mines précisent que la production aurifère du Gabon est d’environ 2 tonnes par an. Un chiffre non négligeable qui pourrait s’accroître dans les années à venir.

Il faut dire que l’adoption du projet de loi portant ratification de l’ordonnance N°009/PR/2021 portant création d’une réserve stratégique d’or en République gabonaise pourrait constituer un moteur pour le développement de cette industrie.