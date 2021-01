Gabon: 80 nouveaux cas positifs à la Covid-19

Au Gabon, le point sur la situation épidémiologique rendue publique par le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus (Copil-coronavirus) ce vendredi 15 janvier 2021, fait état de 80 nouvelles contaminations sur un échantillon de 5879 prélèvements effectués. Ce qui porte le nombre de cas à plus de 150 depuis ce début de mois de janvier confirmant l’idée d’une seconde vague de l’épidémie.

Les derniers chiffres de l’épidémie deviennent inquiétants. 80 nouvelles contaminations ont été comptabilisées entre le jeudi 14 et vendredi 15 janvier 2021. Ce chiffre est le plus élevé depuis le début de l’année, voire depuis décembre 2020, portant ainsi le nombre total de cas testés positifs à 9899.

Selon les données épidémiologiques, Libreville reste le principal cluster de l’épidémie avec 63 nouvelles contaminations recensées. Les autres villes ayant récemment recensé des cas positifs sont Franceville (4) et Port-Gentil (13). Pas de nouveau décès enregistré, le nombre reste inchangé (66).

En matière de prise en charge, le Gabon enregistre 61 guérisons. Mais les hospitalisations sont en hausse (14) et les admissions en réanimation augmentent (10), par rapport à la situation épidémiologique du mercredi 13 janvier dernier. Le mot d’ordre demeure en vigueur, respectons les mesures barrières.