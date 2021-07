Gabon: 80 millions pour les entrepreneurs dans le cadre de la convention ANPI-COFINA au premier semestre

Ecouter cet article Ecouter cet article

En détresse depuis le début de la crise du covid-19, les entrepreneurs nationaux ont reçu au cours du premier semestre 2021 une véritable bouffée d’oxygène. En effet, dans le cadre de la convention de partenariat entre l’Agence nationale de la promotion des investissements (ANPI) et l’institution spécialisée en méso finance, Cofina, ces derniers ont notamment reçu un financement de 80 millions de FCFA au cours du seul premier semestre 2021.

Engagé aux côtés de l’Agence nationale de la promotion des investissements (ANPI) en vue d’apporter un appui technique et financier aux petites et moyennes entreprises (PME) gabonaises, la Compagnie financière africaine (Cofina) a opérationnalisé son ambition. Comme le souligne le premier rapport de la convention de partenariat signé il y a un peu moins d’un an entre les deux parties, ce sont plus de 80 millions de FCFA qui ont déjà été alloués aux entrepreneurs.

En effet, destinée d’une part aux entreprises fortement impactées par la crise du covid-19 et d’autre part aux jeunes PME/PMI à fort potentiel, cette aide vient donc concrétiser un processus qui devrait à moyen terme, leur offrir de nouvelles perspectives. Soulignant également la volonté de l’ANPI d’œuvrer en faveur du développement d’un nouveau tissu économique, ces 80 millions de FCFA décaissés au premier semestre apparaissent donc comme une véritable bouffée d’oxygène.



Représentant par ailleurs 16% de l’enveloppe global de 500 millions de FCFA relative à cet accord, ces 80 millions de FCFA devraient donner le ton pour les décaissements futurs. Décaissements qui, on le rappelle, devraient être accentués dans le secteur agro-pastoral, levier de la stratégie nationale de substitution des importations alimentaires contenue dans le plan d’accélération de la transformation (PAT) 2021-2023.