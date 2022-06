Gabon: 80% de la population a accès à l’eau potable selon l’ONU

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le rapport annuel des Nations Unies au Gabon pour le compte de l’année 2021 révèle que 80,8% de la population a accès à l’eau potable. Ce résultat est le fruit d’une étude menée par l’Institut pour l’environnement, l’eau et la santé intitulée « Water security in Africa » et publiée le 20 mars dernier. Il en ressort que notre pays est le 3ème en Afrique avec l’un des plus hauts taux d’approvisionnement en eau propre à la consommation.

Selon le rapport annuel des Nations Unies 80,8% de la population a accès à l’eau potable. En effet, avec un potentiel de 170 milliards de mètres cubes d’eau par an, le taux élevé en eau potable traduit les efforts du gouvernement à concrétiser le projet initié en fin mars 2021 par le ministre de l’Energie et des ressources hydrauliques du Gabon visant à améliorer le quotidien des populations en permettant à plus de 300 000 ménages additionnels d’avoir accès à l’eau potable à travers le pays.

D’ailleurs, une étude intitulée « Water security in Africa » classe le Gabon 3ème en d’Afrique en termes d’accès à l’eau potable. Et ce, juste derrière l’Egypte et le Botswana. Notons que ce classement s’appuie sur dix critères objectifs. Il s’agit de l’accès à l’eau potable, l’accès à l’assainissement, l’hygiène, la santé, la disponibilité de l’eau, l’efficacité de l’utilisation et la qualité de l’eau, les infrastructures hydrauliques, la gouvernance de l’eau, et enfin les risques de catastrophes liées à l’eau et physiographie.

Une statistique qui contraste avec la réalité des populations gabonaises qui continuent de vivre sans l’or bleu dans les robinets. Cas palpables dans le Grand Libreville où plusieurs ménages sont privés d’eau au quotidien depuis plusieurs années pour certains et pour d’autres l’accès à ce précieux liquide n’est possible que tard dans la nuit en raison des coupures d’eau incessantes en journée. Un bien triste sort auquel les populations ont fini par s’habituer.

L’eau est une ressource primordiale qui contribue au bien-être de chaque individu, il serait donc judicieux de rappeler à l’Etat que son accessibilité doit être constante et non intermittente. Gageons que les autorités publiques en charge de la question en l’occurrence Alain Claude Bilie-by-Nze mettront tout en œuvre afin que l’eau potable ne soit plus rare dans les demeures des populations de Libreville mais également à l’intérieur du Gabon.

