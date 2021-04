Gabon: 80 cas positifs au variant Covid-19 britannique

La traditionnelle conférence de presse animée ce vendredi 09 avril 2021 par le ministre de la Santé Dr. Guy Patrick Obiang aura été l’occasion d’édifier l’opinion sur les cas de variant detecté dans le cadre de la veille épidémiologique. Outre l’information sur la détection de variants sud-africain et indien, on apprend que ce sont près de 80 cas positifs au variant britannique qui ont été diagnostiqués.

Si les chiffres rendus publics dans le cadre de la conférence de presse du Comité de pilotage du plan de veille et de Riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) laissent entrevoir une stagnation des contaminations à la Covid-19 soit 371 nouveaux cas positifs sur 8 533 tests réalisés, soit un taux de positivité de 4.3%, un autre détail pourrait susciter des inquiétudes. C’est la recrudescence de cas positifs au variant britannique.

En effet, selon les résultats de la veille génomique, le Gabon a enregistré plusieurs cas positifs au variant du virus. Des souches dont le taux de létalité est plus élevé que le SARS-CoV 2 initial. Ainsi, les résultats des 108 prélèvements analysés par le Centre de recherches médicales de Lambaréné (CERMEL) montrent 80 cas de variant britannique (74%), 06 cas de variant sud-africain (6%) et 03 cas de variant indien (3%).



C’est donc près de 90 personnes qui seraient porteuses de variant du virus, confirmant de ce fait le caractère virulent de ces souches et plus particulièrement celle britannique. Il faut dire qu’il entraîne des symptômes un peu différents. Selon une enquête publiée ce mercredi 27 janvier par l’Office national des statistiques britanniques, le variant anglais du coronavirus aurait tendance à exacerber les symptômes « traditionnels » de la Covid-19.