Gabon: 744 compatriotes soignées gratuitement par le Samu social gabonais à Mekambo

C’est dans le cadre de sa mission médico-humanitaire que le Service d’aide médicale d’urgence (SAMU) gabonais s’est rendu le samedi 31 Octobre dernier à Mekambo dans la province de l’Ogooué-Ivindo. Outil incontournable dans la prise en charge des populations défavorisées, le Samu social a gratuitement soigné 744 compatriotes qui ont longtemps souffert de la défaillance de l’offre de soins dans cette région du Gabon.

Les populations de Mekambo ont reçu le samedi 31 Octobre 2020 la visite des équipes du Dr. Wenceslas Yaba. En effet, les Samu socialisés se sont déployés dans la localité dans le cadre de sa mission médico-humanitaire dont l’impact social n’est plus à démontrer. De la médecine générale, l’ophtalmologie, pédiatrie en passant par les analyses médicales, les équipes de médecins n’ont ménagé aucun effort pour prendre en charge 744 hommes et femmes habitant à Mekambo et ses environs.

Par ailleurs, des interventions chirurgicales ont été réalisées sur des personnes en état d’urgence. Lesquelles avaient traîné des maladies et autres infections depuis des années. En termes de médecine dentaire ce sont 41 personnes qui ont été auscultées pour 51 extractions. A cela s’ajoutent 9 consultations chirurgicales, 7 extractions de lipomes, de kystes et 2 circoncisions. La gynécologie et la cardiologie n’ont pas été en reste puisque respectivement 68 et 69 interventions de médecins ont été opérées sur les populations qui ont exprimé le besoin d’être soignées.

Il va sans dire que dans ce contexte sanitaire difficile lié à la pandémie de Coronavirus qui continue d’affecter le monde, le Samu social s’est avéré être un véritable soutien à l’État gabonais dans la lutte contre la propagation du virus susmentionné. Pour ce faire, des véhicules médicalisés sont mis à disposition des malades pour assurer le transfert des grabataires démunis vers les structures hospitalières de Libreville et de l’intérieur du pays. Le Samu social gabonais reste joignable à travers le numéro vert 1488.