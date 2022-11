Gabon: 738 milliards dépensés en importation au 1er semestre 2022

Ecouter cet article Ecouter cet article

La dépendance du Gabon à certains produits d’importation est un fait indéniable. La preuve selon des données de la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) au cours du premier semestre 2022, le pays a importé des produits d’une valeur de 738,1 milliards de FCFA, contre 615,2 milliards de FCFA à la même période en 2021 soit une hausse de 20 % en glissement annuel.

La hausse des importations effectuées par le Gabon est consécutive à l’augmentation des commandes adressées à la France, la Belgique, le Brésil et la Grande-Bretagne, ce malgré un repli des commandes de la Chine, des États-Unis, des Émirats arabes unis, de l’Indonésie et du Maroc. Il faut souligner que l’augmentation de la demande concerne essentiellement les produits alimentaires, outillages, machines, appareils mécaniques et produits de consommation non alimentaire.

Ainsi, ces achats des marchandises à l’extérieur sont constitués principalement des biens d’équipement qui ont coûté au Gabon au 1er semestre la somme de 267,1 milliards de FCFA, contre 186,9 milliards de FCFA un an plus tôt soit une hausse de 42,9 %. Les importations des biens intermédiaires ainsi que des biens de consommation finale notammennt les produits alimentaires, les produits pharmaceutiques et les boissons) sont aussi en hausse respectivement de 21,1 % et de 11 % au cours de la période sous-revue.

Les achats de biens de consommation finale sont passés notamment de 241,6 milliards de FCFA à 267,6 milliards de FCFA au cours des deux périodes. Les importations de denrées alimentaires quant à elles engloutissent chaque année près de 550 milliards de FCFA au Gabon selon des chiffres du ministère de l’Agriculture.