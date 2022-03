Gabon: 73,2 millions de barils de pétrole produits en 2021

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans un contexte marqué par une double crise, le secteur pétrolier gabonais a connu quelques difficultés, notamment sur le plan de la production. C’est du moins ce que laissent transparaître les chiffres de la direction générale des Hydrocarbures au terme de l’année 2021 qui indiquent une baisse de l’ordre 6,7% en glissement annuel soit 73,29 millions de barils.

Selon l’analyse des experts de la DGH cette contre performance s’explique par l’observation des quotas Opep+, mais également à des aléas opérationnels notamment l’avarie sur des câbles électriques alimentant les sites Anguille et Torpille et à un faible taux de disponibilité des équipements chez TotalEnergies Gabon et Assala Gabon.

Il faut toutefois souligner que malgré ces dysfonctionnement, les troisième et quatrième trimestres 2021 la production a connu une légère amélioration pour se situer respectivement à 1,4% et 1,6%. Suivant la même tendance, les exportations ont reculé de 8,1% à 9,08 millions de tonnes métriques sur la période d’analyse, en raison de la baisse de la demande mondiale.

Sur cette période, le prix du Brent a terminé à 70,73 dollars le baril en moyenne contre 41,66 dollars en 2020, alors que le panier de brut gabonais s’est établi à 69,71 dollars en moyenne sur l’année.