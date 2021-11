Gabon: 725 personnes prises en charge par le Samu social à Libreville

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est dans le cadre de sa mission médico-humanitaire que le Service d’aide médicale d’urgence (SAMU) gabonais a pris en charge 725 personnes de tous sexes vivant à Libreville. Pour y parvenir, le Dr. Wenceslas Yaba a mobilisé 35 personnels de santé pour venir en aide médicale aux populations défavorisées qui ont longtemps souffert. Et ce pour défaillance de l’offre de soins publiques.

Le siège social du Service d’aide médicale d’urgence gabonais a une nouvelle fois refusé du monde le dimanche 14 novembre dernier. Et pour cause, les populations s’y sont rendues pour trouver une solution idoine à leurs maux divers et variés en matière de santé. Bienheureusement, les Samu socialisés ont une fois de plus été à la hauteur des attentes de ceux qui les sollicitent.

Pour preuve, 35 personnels ont été déployés pour assurer une prise en charge effective à l’assistance. Il s’agit de 725 hommes, femmes et enfants. Avec 155, 133, 135, 93, 83, 30, 30, et 9 respectivement en médecine générale, ophtalmologie, stomatologie, gynécologie, examens biomédicaux, pédiatrie, sages-femmes, et chirurgie. À cela s’ajoutent les O.R.L, Mésothérapie et radiologie.

Il va sans dire que dans ce contexte sanitaire difficile lié à la pandémie de Coronavirus qui continue d’affecter le monde, le Samu social s’est avéré être un véritable soutien à l’État gabonais dans la lutte contre la propagation du virus susmentionné. Médecine itinérante et consultation à domicile, le Samu social gabonais s’est érigé en premier soutien médical aux populations. Des soins gratuits y sont offerts en composant le numéro vert 1488.