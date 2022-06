Gabon: 700 enfants migrants vulnérables pris en charge par les Nations unies

Ecouter cet article Ecouter cet article

En matière de protection sociale, le Gabon dispose d’une politique efficace dans la bonne gouvernance de la migration. A cet effet, dans un rapport rendu public par les Nation unies, les autorités gouvernementales auraient assuré la prise en charge de près de 700 enfants migrants vulnérables à travers le pays.

C’est ce qui ressort du dernier rapport annuel 2021 rendu public par les Nations unies au Gabon. En effet, au regard de sa gestion exemplaire en matière de protection sociale, 700 enfants migrants vulnérables et victimes de la traite ont été pris en charge sur le territoire gabonais dont 143 ont été réintégrés dans leur pays d’origine.

Afin de lutter contre l’impact socio-économique de la pandémie parmi les populations les plus vulnérables, le gouvernement gabonais grâce à l’appui conjoint l’UNICEF en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), a pu assurer la prise en charge de 700 enfants migrants vulnérables principalement les victimes de traite, les migrants ayant fait l’objet de trafic respectivement dans les villes de Libreville, Mouila, Franceville et Port Gentil. Tout en les hébergeant pour la plupart dans les centres d’accueil CAPEDS et Arc en Ciel.

Par ailleurs, sur les 700 enfants, la majorité ont bénéficié d’une intégration sur le territoire gabonais, tandis que 143, en provenance de plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest à savoir le Bénin, le Togo, le Niger et le Burkina Faso ont reçu un appui de l’OIM qui a financé leur retour et leur réintégration dans les pays d’origine. Il faut noter que le Gabon en matière de protection sociale a pris plusieurs mesures notamment le rapatriement des enfants en situation de traite dans les pays de départ, la pénalisation de la traite dans le Code pénal et la signature des conventions relatives à la traite des personnes avec les pays d’origine.

Geneviève Dewuno