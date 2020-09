Gabon: 7 mois sans salaire pour le personnel de la polyclinique Biyoghe

C’est un véritable calvaire que traversent actuellement les employés de la polyclinique Biyoghe. En effet, voilà bientôt 7 mois que ces derniers n’ont pas perçu de salaire sans que cette situation n’émeuve la direction générale de cette structure hospitalière.

Une situation qui selon l’hebdomadaire L’Aube de ce lundi 21 septembre 2020 serait due à un problème de management au sein de la direction générale avec à sa tête le fils du fondateur de cet établissement hospitalier. Sans explication aucune, ce dernier aurait décidé de privilégier le financement des travaux de réhabilitation de la structure laissant le personnel dans la précarité.

D’ailleurs, selon le collectif des employés, le responsable serait absent du pays depuis plusieurs mois. «. On ne sait pas s’il a décidé de fuir les problèmes ou s’il est allé se reposer auprès de sa famille. Des informations que nous avons, il faut dire qu’il aurait laissé une somme d’argent; mais cet argent, c’était pour faire des travaux. Et la personne, à qui l’argent a été remis a décidé de faire les travaux et non de payer les salaires », a-t-il indiqué.

Si les responsables se félicitent du réaménagement de la structure, il n’en est pas de même pour les agents qui depuis lors tirent le diable par la queue. « C’est vrai que nous voulons travailler dans de meilleures conditions. Mais ce qui est important, actuellement, pour nous, ce sont nos salaires impayés », a confié un employé à l’hebdomadaire L’Aube.