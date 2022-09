Gabon: 7 exploitants forestiers arrêtés par des militaires congolais à Mabanda

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le vendredi 23 septembre 2022, sept exploitants forestiers gabonais ont été interpellés à Mabanda chef-lieu du département de la Doutsila dans la province de la Nyanga par des militaires congolais. Selon les informations relayées par le quotidien L’Union de ce lundi 26 septembre, lesdits exploitants auraient franchi involontairement les limites de leur concession et se seraient malencontreusement retrouvés dans les forêts du Congo Brazzaville.

En effet, cette interpellation serait consécutive à une maladresse relative au non-respect des limites territoriales des forêts congolaises. Selon une source proche du dossier, cité par L’Union, les exploitants forestiers gabonais ayant en leur possession des documents d’exploitation locaux, ont été retrouvés en pleine exploitation des grumes dans les forêts de la république sœur du Congo.

Cette bourde des exploitants gabonais aurait amené les militaires congolais postés à la frontière Congo-Gabon a procédé à l’interpellation de toute l’équipe d’exploitants, mais également à la saisie immédiate de leurs matériels roulants et techniques. Informées de cette situation, les autorités administratives gabonaises se seraient mobilisées et auraient dépêché une équipe du ministère des Eaux et forêts pour s’enquérir de la situation.

Gageons qu’après avoir éclairé certaines zones d’ombre, cette situation se règlera pacifiquement. Pour rappel, les populations congolaises et gabonaises vivent depuis plusieurs années en harmonie et dans la sérénité au regard des liens historiques et culturels que partagent ces deux pays.