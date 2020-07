Gabon: 7 ans d’espérance de vie en plus en seulement dix ans, grâce à la Cnamgs

La réforme du système de financement de la Santé au Gabon qui a permis de mettre en place la Caisse Nationale d’Assurance maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS) en 2007, a offert au pays de nombreuses perspectives. Ainsi, comme on peut le noter dans le dernier rapport de la Banque africaine de développement (BAD) relatif aux perspectives économiques et sociales en Afrique, l’espérance de vie au Gabon a augmenté de sept (7) ans en seulement dix ans, passant de 58 à 65 ans.

Avec un indice de développement humain (IDH) de 0,702 soit le meilleur ratio en Afrique centrale dont la moyenne se situe autour de 0,529 point, le Gabon apparaît comme l’une des nations les mieux loties en matière de santé et longévité notamment, mais également d’accès à l’éducation, et de niveau de vie décent. Ainsi, comme le souligne la Banque africaine de développement (BAD) dans ses perspectives économiques et sociales, le Gabon a su renforcer le système de prise en charge sanitaire et sociale des citoyens.

En effet, dans toute la région, le Gabon dispose d’un des systèmes d’assurance maladie universelle qui ont fait preuve de leur efficacité aux côtés de la Guinée Equatoriale. Résultat, en l’espace de 10 ans, le pays a gagné près de 7 ans d’espérance de vie passant de 58 à un peu plus de 65 ans, lorsque la moyenne en Afrique centrale se situe autour de 58 ans et la moyenne en Afrique subsaharienne autour de 60 ans.

Néanmoins, comme le souligne ce rapport, l’extension du système de santé primaire et la rationalisation de la gouvernance de l’ensemble du système de santé publique, restent encore délicates. A noter que cette donnée qui a « probablement permis au Gabon de garder sa place dans la tranche supérieure des pays les plus avancés en matière d’indice de développement humain », constitue un des points cruciaux sur lequel pourrait s’appuyer le gouvernement pour bâtir une nation forte et une économie inclusive.