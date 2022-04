Gabon: 68,6 milliards de FCFA engrangés par les pharmacies 

Ecouter cet article Ecouter cet article

La crise sanitaire qu’a traversée le Gabon ces deux dernières années aura été bénéfique pour le secteur du commerce des produits pharmaceutiques. Selon les données de la Direction générale de l’économie et de la politique fiscale (DGEFP), l’activité de ce secteur a engrangé 68,6 milliards FCFA de chiffre d’affaires à fin décembre 2021.

Le commerce des produits pharmaceutiques est l’un de ceux affichant le plus fort dynamisme dans le paysage économique depuis une dizaine d’années. En hausse constante, celui-ci a notamment su profiter en 2020 de la crise sanitaire et qui s’est consolidée une fois de plus à fin décembre 2021.

En effet, la branche du commerce des produits pharmaceutiques a consolidé son activité de 10% à 68,6 milliards FCFA à fin décembre 2021. « Une nouvelle fois, cette performance s’explique par une bonne gestion de stocks pour faire face au Covid-19, notamment ses variantes Delta et Omicron », indique la Note de conjoncture élaborée par la Direction générale de l’économie et de la politique fiscale.

Outre cet aspect, la consolidation de cette activité s’explique également par la création de nouvelles pharmacies et l’agrandissement de celles qui existent.