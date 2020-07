Gabon: 66 milliards de la BAD pour atténuer les effets de la crise

Face à la menace grandissante que représente la Covid-19, la Banque africaine de développement (BAD) vient d’approuver en faveur du Gabon un prêt d’un montant d’un peu plus 100 millions de dollars (près de 66 milliards de FCFA). Destiné à aider le pays à faire face à une double crise sanitaire et économique, ce prêt vient s’ajouter aux 88 milliards de FCFA du FMI dans le même cadre.

C’est ce qui ressort d’un communiqué de la Banque africaine de développement (BAD). Dans l’optique d’aider l’exécutif à faire face à une crise aux effets dévastateurs sur la stabilité économique notamment, mais également à soutenir le Programme d’Appui Budgétaire en réponse à la crise Covid-19, le conseil d’administration de l’institution panafricaine a approuvé un décaissement d’un montant de 100,5 millions de dollars en faveur du Gabon.

En effet, conforme à la Facilité de Réponse Rapide (CRF) au COVID-19 récemment approuvée par la Banque, ce prêt devrait dans les faits, permettre de « stimuler le secteur de la santé, contribuer à maintenir les moyens de subsistance et à consolider les entreprises et l’industrie nationales pour maintenir le système de production et ouvrir la voie à une reprise rapide » comme l’a souligné Robert Masumbuko responsable pays de la BAD.

Ces 66 milliards de FCFA qui tombent à point nommé, devront donc permettre au Gabon qui compte à ce jour plus de 5000 cas, d’atteindre l’objectif global du programme, qui est de soutenir la riposte et le renforcement du système sanitaire en vue d’éradiquer la pandémie du Covid-19 et d’atténuer son impact socio-économique sur les ménages et les entreprises.

Concentré sur « la maîtrise de la propagation du virus, l’augmentation des ressources publiques allouées au secteur de la santé et le renforcement de la résilience des communautés les plus vulnérables » comme l’a pour sa part souligné Abdoulaye Coulibaly responsable de la Banque, ce prêt consenti en faveur du Gabon devrait offrir une bouée de sauvetage aux autorités qui doivent faire face à une baisse substantielle des revenus pétroliers.