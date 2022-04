Gabon: 651,6 milliards de FCFA de masse salariale à fin décembre 2021

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est ce qui ressort de la dernière note de conjoncture publiée récemment par la Direction générale de l’économie et de la politique fiscale (DGEPF). En effet, à fin décembre 2021 la masse salariale du secteur public, hors collectivités locales, a légèrement progressé de 0,8% à 651,6 milliards de FCFA.

En effet, cette hausse de la masse salariale s’explique par le recrutement et des régularisations des situations administratives, conformément à l’Arrêté n°0331/PM/MEFPTEP du 31 décembre 2020. Il faut souligner que cette mesure a permis le reclassement et le changement de statut des diplômés sortis des grandes écoles, ainsi que celui des agents en présalaire des secteurs prioritaires.

Si la solde permanente a connu une légère hausse de +1,0%, à contrario la masse salariale de la Main d’œuvre non permanente (MONP) a baissé de 2,4% à 33,7 milliards de FCFA. Ce repli s’explique par le non-remplacement des agents admis à la retraite et une meilleure gestion du fichier du personnel de cette catégorie.

La hausse de la masse salariale a été plus prononcée dans les Administrations économiques +4,3% et du développement +2,8%. Toutefois, certains départements ministériels ont enregistré une baisse de leur rémunération, il s’agit notamment de l’administration des Transports -1,4% et l’administration de l’Éducation – 0,6%.