Gabon: 64% de femmes victimes de violences physiques

Ce mercredi 25 novembre 2020 marque la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Le Gabon à l’instar de nombreux pays n’est pas en reste dans cette situation. Le rapport portant sur la stratégie de promotion des droits des femmes et de réduction des inégalités hommes-femmes pour 2020, élaborée par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille (FSBO) établit le taux de violences physiques faites aux femmes au Gabon à 64%.

Une femme sur trois dans le monde est victime de violence de quelque forme que ce soit au cours de sa vie, rapportent plusieurs supports. La journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, est l’occasion de sensibiliser, de briser les tabous, et de faire toute la lumière sur les violences multiformes auxquelles sont sujettes les filles et les femmes.

Au Gabon, les femmes sont confrontées à plusieurs formes de violence, avec une forte prévalence de violences sexuelles et économiques, mais aussi des violences physiques. En effet, 90 %, c’est le chiffre qui représente le nombre de femmes victimes de violences sexuelles au Gabon, pays qui enregistre chaque jour un peu plus de nombreux cas de crime de viol sur enfants et mineures.

Les violences économiques représentent quant à elles 83% de victimes, lorsque les violences physiques représentent 64% des violences faites aux femmes, selon la FSBO via sa stratégie de promotion des droits des femmes et de réduction des inégalités hommes-femmes au Gabon pour 2020.

Comme solutions pour prévenir les violences et mieux protéger les victimes, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille, via sa stratégie de promotion des droits des femmes, propose quelques recommandations majeures. On note « l’adoption d’une loi spécifique relative aux violences faites aux femmes, l’amélioration de la prise en charge juridique des victimes, la création d’un refuge pour les femmes victimes de violences et leurs enfants ».