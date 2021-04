Gabon: 6358 personnes vaccinées exactement 1 mois après le lancement de la campagne de vaccination

Ce mercredi 21 avril 2021, le Comité national de vaccination contre la Covid-19 (Copivac) a rendu publique la situation vaccinale du Gabon. Selon les derniers chiffres, 6 358 personnes ont reçu au moins une première dose de vaccin depuis le début des activités liées à la campagne de vaccination anti-covid-19, lancée il y a exactement un mois.

Voilà exactement un mois que la campagne de vaccination de masse contre la Covid-19 débutée le 23 mars dernier est en vigueur. Le verdict du Comité national de vaccination contre la Covid-19 exactement un mois après, fait état de 6 358 personnes éligibles ayant reçu au moins une dose de vaccin Sinopharm contre la Covid-19 sur 6472 personnes enregistrées.

Notons que ce chiffre tient compte des volontaires répartis dans les trois provinces du pays (Estuaire, Haut-Ogooué et Ogooué-Maritime) où la campagne de vaccination a déjà pris effet. Parmi ces personnes, 5 026 étaient des hommes, 633 avaient plus de 60 ans, 673 étaient hypertendus et 276 étaient diabétiques.

Pour rappel, selon le Pr. Marielle Bouyou, présidente du Copivac, pour rendre la vaccination effective à tous les niveaux, il faudra vacciner environ « 50% de la population pour prétendre à une couverture vaccinale qui pourra avoir un impact sur la transmission du virus ». Sachant qu’1 mois après le lancement de la campagne de vaccination le Gabon n’est parvenu à inoculer seulement 6 358 personnes: va-t-on s’en sortir?