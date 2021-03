Gabon: 6000 masques distribués par l’association UJGP dans le Grand Libreville

C’est en réponse à l’appel à la solidarité lancé par le chef de l’État Ali Bongo Ondimba que l’association Union jeunesse du Gabon pour le progrès (UJGP) a procédé le samedi 20 mars dernier à la distribution de 6000 masques médicaux dans les artères du Grand Libreville. Une action solidaire qui s’inscrit dans le cadre de leur campagne de sensibilisation sur la Covid-19.

Depuis l’appel du chef de l’État Ali Bongo Ondimba à la solidarité entre Gabonais en cette période inédite de crise sanitaire liée à la Covid-19, bon nombre de personnes s’y sont prêtées. C’est le cas de l’association Union jeunesse du Gabon pour le progrès qui a sillonné les artères de Libreville, Owendo et Akanda en distribuant des masques médicaux.

Un élément essentiel dans le protocole sanitaire édicté par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Au terme de cette caravane de l’espoir qui s’est déroulée toute la journée du samedi 20 mars 2021,plus de 6000 masques ont été fournis aux populations démunies, qui peinent à se doter de cet outil de protection, vendu à la sauvette 500 FCFA l’unité.



Occasion pour ladite plateforme associative de saluer l’accompagnement du ministère de la Santé dans l’aboutissement de cette action sociale et solidaire. « Nous adressons nos sincères remerciements au ministère de la santé et le Copil pour la matérialisation de ce projet », ont-ils indiqué dans le communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time. Non sans inviter les populations au civisme.