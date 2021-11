Gabon: 600 élèves du CES Raymond Boukat toujours à la maison faute de salles de classe

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Collège d’enseignement secondaire (CES) Raymond Boukat connaîtra inéluctablement une année académique à deux vitesses. Et pour cause, à quelques semaines de la fin du premier trimestre plus de 600 élèves de niveau 6ème n’ont toujours pas débuté les cours, faute de salles de classe, rapporte Gabon Review.

Si le ministre de l’Education nationale le Pr. Patrick Mouguiama-Daouda a annoncé une année scolaire des plus apaisées, il semblerait qu’il ne s’agisse que de slogan politicien. Sinon, comment comprendre que les plaintes des apprenants demeurent les mêmes. Dernier fait en date, le fort nombre d’élèves au sein des établissements en l’occurrence au CES Raymond Boukat où les classes pléthoriques constituent un véritable problème.

En effet, ledit établissement compte un peu plus de 1500 élèves inscrits en classe de 6ème. Seulement, les 17 classes disponibles ne peuvent accueillir que 1020 personnes. Toute chose qui occasionne que 600 élèves soient contraints de rester chez eux en attendant que l’annexe en construction soit opérationnelle. Une situation qui a causé l’ire du président de l’association des parents d’élèves du CES Raymond Boukat.

Pour ce dernier, le mal est d’ores et déjà fait. « Même si ces salles de classe sont finalement disponibles à terme, il y aura manifestement une école à plusieurs vitesses dans la même école, à un niveau aussi sensible de la formation des élites (6ème), où certains élèves apprendront sur trois trimestres, alors que d’autres ne seront évalués que sur deux trimestres, voire moins», a déploré Eprem Moumbogno. Le membre du gouvernement ne s’est toujours pas exprimé sur la question alors que la fin du 1er trimestre arrive à grands pas.