Gabon: 60 partis politiques adhèrent à la Paix des braves

C’est par le biais d’une déclaration rendue publique ce mardi 16 mars 2021 que les partis membres du Conseil national de la démocratie (CND) ont tenu à faire le point de l’appel à la Paix des braves lancé le 02 mars dernier. Ainsi, c’est désormais soixante partis politiques qui ont adhéré à ce projet qui vise à sortir le Gabon de la grave crise politique, économique et sociale qu’il traverse.

Porté par la Commission Ad hoc paritaire constituée des partis politiques de la majorité et de l’opposition membre du CND, cet appel est, selon son porte-parole, Clay Martial Obame Akwe, nécessaire pour le renforcement du vivre-ensemble. Une posture qui selon ces formations politiques, nécessite la mobilisation du « plus grand nombre et répertoire moral et de la conscience nationale face à la détérioration du climat politique ».

Lancé en son temps par le Bloc démocratique chretien (BDC) de Guy Christian Mavioga, cet appel à la Paix des braves semble poursuivre son bon bout de chemin. En effet, il a enregistré le ralliement de plusieurs partis qui dans un « sursaut de prise de conscience » ont décidé de mettre leurs égos et considérations émotionnelles de côté.



Pour preuve, Clay Martial Obame Akwe a annoncé que c’est désormais 60 partis politiques tous bords confondus qui ont adhéré à ce projet. Dans le même élan, ces formations politiques n’ont pas manqué de se réjouir de la sortie du directeur du Centre d’études politiques du Parti démocratique gabonais (PDG) Richard Ekazama qui a, dans une tribune, laissé entrevoir l’adhésion du parti au pouvoir à cet appel au dialogue. « La Paix des braves demeure in fine une panacée, et l’unique gage du Contrat social pouvant affermir et raffermir notre vivre ensemble et repenser nos plaies entre Gabonais», a martelé le porte-parole de la Commission Ad hoc paritaire.