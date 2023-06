Gabon : 60 milliards octroyés par BGFIBank pour la réhabilitation des infrastructures routières

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le vendredi 23 juin dernier, le ministre des Travaux publics, Toussaint Kouma Emane, a reçu en audience une trentaine d’entreprises adjudicataires dans le cadre des travaux du programme routier et d’investissement prioritaire. Un programme qui permettra la réhabilitation de plusieurs infrastructures routières du pays à la suite de l’accord signé entre l’État gabonais et BGFIBank d’un montant de 60 milliards de FCFA.

En effet, cette rencontre entre le membre du gouvernement et les entreprises adjudicataires, intervient quelque temps avec la séance de travail avec les administrations concernées par le programme prioritaire de réhabilitation des infrastructures routières. Il était donc question de discuter de la mise en œuvre de ce programme qui permettra de relancer des travaux à l’arrêt depuis un certain nombre d’années.

Selon Toussaint Kouma Emane, ces chantiers à l’arrêt concernent les routes de Ndende-Tchibanga; Forasol-Mbega; Moanda-Bakoumba, mais aussi Tchibanga-Moabi qui fait encore l’objet d’étude. Mais, elle devrait également permettre d’entretenir des routes en terre « qui ont déjà démarré avec d’autres ressources de financement dont le Faner et l’autre partie qui va être complétée par cet appui de la BGFIBank ».

Concernant le paiement, le ministre des Travaux publics s’est voulu rassurant. Il a pour se faire indiquer que les fonds sont déjà logés à la BGFIBank, il suffit donc aux entreprises de faire un attachement et le paiement est effectué directement de l’institution bancaire à l’entreprise. « Les administrations de la Dette, du Trésor et du Budget ont tout fait pour sécuriser ces fonds. Ils sont disponibles à BGFI et le mécanisme d’utilisation est déjà défini par les ministres du Budget et de l’économie. Nous n’attendons que les premières factures pour procéder au paiement », a affirmé le directeur général de la Dette Clotaire Obame Nze.