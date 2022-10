Gabon: 60 conducteurs de grues offshores reçoivent leur parchemins

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce lundi 03 octobre, le pavillon Dorian d’Owendo a servi de cadre à la cérémonie de remise des certificats d’habilitation à la conduite des grues offshore. Ainsi, c’est au total 60 apprenants, dont neuf femmes et 51 hommes qui ont bénéficié de cette formation assurée par le centre de formation Inspection Consulting Services (ICS) et qui a permis de leur offrir des compétences en matière de manipulation des grues des navires.

C’est en présence du directeur générale de l’Office des ports et rades du Gabon (OPRAG), Godwin Alini Yandjangoye et du Directeur général du Port minéralier d’Owendo (OMP), Ranjan Kumar Sahu que s’est déroulé cette cérémonie de remise de parchemins au 60 récipiendaires. Il s’agissait au cours de cette formation de renforcer les capacités des dockers à la manipulation des grues offshores.

Assurée par le centre de formation Inspection Consulting Services (ICS), une structure agrée par les ministères des Transports et celui de la Formation professionnelle, sous l’égide de l’OPRAG et de l’OMP, cette formation constituer une véritable plus pour les participants qui seront désormais aguerris dans ce domaine. « Cette initiative revêt un intérêt multiple. D’abord, elle contribue au renforcement des compétences de la main-d’œuvre gabonaise. Ensuite, elle permet également de disposer d’un personnel qualifiée pour opérer les grues des navires en toute sécurité. Enfin, elle permet l’arrimage aux exigences internationales en termes de sécurité ainsi que de la réduction du nombre d’incidents », a souligné Ranjan Kumar Sahu.

Pour sa part, le secrétaire général du Groupement professionnel des acconiers du Gabon (GPAG), Christian Obouyou Mikassi tout en remerciant les directeurs généraux de l’OPRAG et de l’OMP pour leur forte implication dans la mise en place de cette formation, a adressé ses encouragements à la gente féminine l’ayant suivie. « Le métier de dockers n’est plus l’apanage des seuls hommes aujourd’hui. Raison pour laquelle, nous encourageons les femmes à s’intéresser aux différents aux différents métiers de dockers », a-t-il indiqué.