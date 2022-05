Gabon: 6 nouvelles personnes interpellées pour placements sexuels

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est la nouvelle pêche réalisée par les éléments de la Direction générale des recherches (DGR). Au terme d’une enquête soigneusement menée, les limiers du Camp roux ont pu mettre la main sur un proxénète et 5 de ses filles objets qui offriraient leurs services érotiques contre des sommes d’argent oscillant le million FCFA quand il s’agit d’une orgie, rapporte des sources autorisées.

Ce sont donc 5 femmes et 1 homme qui ont été déférés devant le parquet de la République dans la journée du mercredi 4 mai dernier. Selon des sources bien renseignées, la trappe a eu lieu au terme d’une investigation poussée à laquelle ont pris part plusieurs gendarmes aidées par des témoins de ce réseau illégal. Une information judiciaire qui aura été menée de mains de maître par la diligence de la Direction générale des recherches.

S’étant rendu sur place, une équipe de Gabon Media Time (GMT) a pu s’enquérir de l’avancée du dossier bien qu’il ne s’agisse que des grandes lignes. « Nous avons été contactés par des personnes qui subissaient des harcèlements. C’est alors qu’on a pu infiltré leur système et gagner leur confiance. À l’heure actuelle on ne pas donner l’identité des mis en cause mais il y a plusieurs individus qui y sont liés », a déclaré une source judiciaire.



Gardés à vue dans les locaux des limiers, les présumés proxénète et prostituées, dont 4 de nationalité Gabonaise et une Togolaise, ont été présentés devant le parquet de la République près le Tribunal de première instance de Libreville. Ces derniers encourent jusqu’à 15 ans d’emprisonnement assortie d’une amende de 100 millions FCFA chacun lorsqu’il s’agit de « placements sexuels », conformément à l’article 260 du Code pénal. Vivement les conclusions de l’enquête.