Gabon: 6 nouveaux établissements réceptionnés par Mouguiama Daouda

Le ministre de l’Education nationale, Pr Patrick Mouguiama-Daouda a reçu récemment des mains de l’ex directeur général de l’Agence nationale des grands travaux (ANGTI), Marguerite Massard Kabinda, les clefs de six établissements scolaires. Une action qui a été possible grâce au programme d’investissement dans le secteur éducatif (Pise).

Il s’agit du site d’Igoumié-Carrière qui abrite un collège et une école primaire nouvellement construits, Akournam 2 avec une école primaire, Mindoubé compte une école publique, Alenakiri un collège, et une école publique au PK13 Bizango. Ces établissements scolaires seront mis à la disposition du public prochainement et pourront pallier un tant soi peu, au problème d’effectifs pléthoriques mais aussi à celui de la proximité des écoles dans certaines zones du « Grand Libreville ».

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de l’Education nationale, Patrick Mouguiama-Daouda, s’est dit satisfait de la livraison des établissements qui coïncide avec le début de l’année académique 2021-2022 . « En un temps record, l’entreprise qui a commencé à travailler en février 2020, en plein confinement, a réussi à livrer les six établissements qui seront fonctionnels dès la présente rentrée des classes. Ils commenceront avec un léger retard parce qu’il fallait mettre en place toutes les conditions optimales. Tout est fin prêt. Les écoles seront ouvertes la semaine prochaine, les enfants sont déjà inscrits pour la plupart », a déclaré le membre du gouvernement à nos confrères de l’AGP.

Pour sa part, le chef de quartier du PK 13 Bizango, Jean-Remi Boussougou s’est également réjoui de l’école nouvellement implantée dans son quartier. Toutefois, il a demandé au gouvernement de « penser à mettre une passerelle pour la traversée de la nationale 1 qui sera régulièrement empruntée par les tout-petits ». Une doléance qui espérons le, sera prise en compte par le membre du gouvernement afin de garantir la sécurité optimale des apprenants.