Gabon: 6 mois d’emprisonnement et 5 millions FCFA en cas d’exhibition sexuelle

Si le Gabon est attaché aux valeurs universelles de liberté d’expression, il n’en demeure pas moins qu’il est foncièrement lié à ses valeurs coutumières qui fondent la pudeur comme une norme sociétale. D’ailleurs, l’article 257 du Code pénal nouveau incrimine l’exhibition sexuelle et les auteurs encourent jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 5 millions FCFA d’amende.

S’il est vrai que l’amour n’a pas de limites et même qu’il dépasse les montagnes comme suggéré par Annie-Flore Batchiellilys, il est tout de même important de rappeler que l’ordre public se doit d’être respecté par les tourtereaux. Ainsi, épris ou pas de fantasmes loufoques, les individus désireux d’assouvir leur libido dans des lieux publics à la vue d’autrui ont l’obligation de veiller à ne pas être en porte à faux avec la loi.

Car, d’un point de vue pénal, avoir des relations sexuelles emporte la commission d’un acte impudique qui a porté atteinte à la pudeur de ceux qui en ont été spectateurs. Seulement, pour asseoir cette infraction, le plaignant, un individu ou le ministère public, doit réunir quelques éléments. Tout d’abord, il faudra l’élément matériel donc prouver que l’acte a bien eu lieu en lieu public.



Il faudrait donc que le corps nu ou la partie du corps nu ait été volontairement exposée à la vue d’autrui soit ou paraisse dénudé. En outre, il y a l’élément moral qui s’entend dans ce cas comme la conscience d’offenser la pudeur d’autrui. Si ces deux éléments sont réunis, alors les auteurs encourent jusqu’à « six mois d’emprisonnement au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus », conformément à l’article 258 dudit Code.