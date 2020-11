Gabon: 6 entreprises gabonaises désormais dotées de l’agrément TPG-CEEAC

C’est le vendredi 30 octobre 2020 que le ministre du Commerce, Hugues Mbandiga Madiya a procédé à la remise d’agréments au Tarif préférentiel généralisé (TPG) CEEAC à 6 entreprises produisant « Made In Gabon ». En effet, Chimie Gabon, Soferga, Sogamatec, Sofavin, Pizolub et le Complexe agro-industriel du Gabon, bénéficient dorénavant de l’exonération des droits de douane dans l’exportation de 70 produits locaux dans la Zone de libre échange.

C’est en présence du Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda, du président de la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) du représentant-résident de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) et de plusieurs membres du gouvernement en tête desquels le ministre de l’Economie et de la relance Jean Marie Ogandaga que s’est déroulée la cérémonie de remise d’agréments au Tarif préférentiel généralisé (TPG) CEEAC à 6 entreprises.

Occasion pour le ministre de tutelle, Hugues Mbandiga Madiya de préciser l’intérêt de faciliter la production de ces entreprises. « Cet événement constitue un moment clé dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale d’industrialisation initiée depuis 2013 par le président de la République, Ali Bongo Ondimba », a-t-il rappelé. En outre, le membre du gouvernement a indiqué que le but visé est de « permettre au pays de diversifier progressivement sa base de production et de se doter d’un tissu industriel qui lui permet aujourd’hui d’afficher ses ambitions d’exportation dans le marché commun de la CEMAC », a-t-il conclu.

Pour sa part, le Premier ministre a félicité ces 6 entreprises audacieuses « Made In Gabon » qui ont soumissionné auprès de l’organe communautaire pour bénéficier de ces avantages concurrentiels sur 70 produits produits du terroir. Aussi, Rose Christiane Ossouka Raponda n’a pas manqué d’exhorter le plus grand nombre d’entreprises à solliciter durant la prochaine session ces agréments indispensables à l’intégration de la marque déposée « Gabon » dans la Zone de libre échange (ZLE) de l’Afrique centrale, et partant, dans toute l’Afrique.

Par ailleurs, la phase d’allocutions circonstancielles, s’est poursuivie par la remise symbolique desdits agréments aux bénéficiaires dans le respect strict des mesures barrières. Ainsi donc les Directeurs généraux des sociétés Chimie Gabon, Soferga, Sogamatec, Sofavin, Pizolub et du Complexe agro-industriel du Gabon, ont reçu des mains des différentes autorités présentes. Ces opérateurs économiques qui devront donc la vitrine du Gabon ont donc au nombre d’autres soumissionnaires su tirer leur épingle du jeu en remplissant les conditions d’éligibilité inhérentes aux produits.

Pour information, le TP/CEEAC est le principal instrument de réalisation de la Zone de libre échange (ZLE). Il a pour base taxable la valeur sortie usine des produits communautaires, produits qui sont classés dans les Etats Membres selon la Nomenclature tarifaire du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH 2007). Il s’applique au commerce entre les États Membres, de produits remplissant l’un quelconque des critères d’origine déterminé par l’Annexe I du Traité instituant la CEEAC, qui est le Protocole relatif aux règles d’origine des produits qui seront échangés entre les Etats membres de la CEEAC.