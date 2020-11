Gabon: 6 à 2 ans de prison pour 10 délinquants fauniques

La répression contre le trafic d’ivoire n’a jamais été aussi dynamique que ces dernières années. La preuve avec la condamnation ce vendredi 20 novembre 2020 par la chambre correctionnelle spécialisée du Tribunal de première instance de Libreville de 10 présumés trafiquants à des peines de prison ferme allant de 6 mois à deux ans.

En effet, sur les 12 présumés trafiquants d’ivoire présentés devant la chambre correctionnelle spécialisée du Tribunal de première instance de Libreville, 10 ont été reconnus coupables des faits qui leur étaient reprochés. ces délinquants fauniques avaient été interpellés en possession de plusieurs pointes d’ivoire qu’ils tentaient de revendre.

Au nombre des personnes condamné ont retrouve Jean Manvoumbi Moussavou coupable du délit de détention illégale, de tentative de vente d’ivoire à Tchibanga, Bernard Mokoko qui avait été interpellé à Lastourville où il tentait de vendre six (6) pointes d’ivoire avec ses complices Jean Mbongombe et Apollinaire Angouo; Aghaeze Chukwu, Adoro Chukwi Di J et Diallo Demba interpellés alors qu’ils s’apprêtaient à vendre deux pointes d’ivoire à Lambaréné Fidèle Movayoubi Boueni et Baka Malamba qui ont été reconnus coupables du délit de détention des pointes d’ivoire à Koulamoutou et Jean Luc Ngoyabi qui a été condamné pour détention de pointes d’ivoire, détention de peau de panthère et port illicite d’arme à feu.

Par contre Ange Rodrigue Mavoungou a été innocenté des faits de complicité de tentative de vente et transport de l’ivoire. Même sentence pour Aimé Pamphile Iyengue qui a été relaxé du chef d’accusation de complicité de transport de pointes d’ivoire.