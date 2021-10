Gabon: 59 médias retenus pour la subvention à la presse

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mardi 26 octobre 2021 se sont clos à Libreville, les travaux de la commission d’attribution de la subvention à la presse. Ainsi, au terme de ces travaux, sur 78 dossiers enregistrés, 59 dossiers ont été jugés éligibles pour prétendre aux 127 millions destinés à la presse écrite et numérique du pays.

Lancés le 20 octobre dernier au sein du ministère de la Communication, les travaux de la commission d’attribution de la subvention à la presse se sont achevés le 26 octobre 2021. Des travaux qui ont vu la participation des patrons de la presse, des représentants de la Haute autorité de la communication (Hac) et de la tutelle.

Au terme de ces six jours de rencontre, ce sont 59 organes de presse qui devront se répartir les 127,5 millions mis à leur disposition par l’Etat gabonais. « Il est important de rappeler que la subvention à la presse écrite est surtout et avant tout une aide de l’État gabonais destinée à encourager le pluralisme des médias et l’expression démocratique à travers la presse », a rappelé Hermine Otounga Souna, Vice-présidente de la Commission d’aide à la presse.

Outre les conditions administratives et juridiques, les prétendants à cette aide à la presse ont justifié d’une exemplarité sur le plan éthique et déontologique ne souffrant d’aucune contestation auprès de la Hac. Une aide toutefois jugée insuffisante par les professionnels des médias qui font remarquer que cette subvention est passée de 500 à 127 millions.