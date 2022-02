Gabon: 581 milliards de chiffre d’affaires engrangés par la Comilog en 2021

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’année 2021 aura été particulièrement positive pour la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) qui a réalisé des performances importantes non seulement sur le plan de la production mais aussi sur le plan financier. En effet, selon le communiqué de la filiale du géant français Eramet, l’entreprise a engrangé 581 milliards de FCFA soit une augmentation de 5,4%.

En effet, ces belles performances sur le plan financier ont été rendues possibles grâce à la progression du volume des ventes de 2021 qui s’est établi à 6,6 millions de tonnes contre 6 millions de tonnes en 2020, soit une progression de 10%. Ainsi, le chiffre d’affaires de l’entreprise minière s’élève à 581 milliards de F CFA contre 551 milliards FCFA en 2020.

Dans le même élan, la Comilog a enregistré un résultat d’exploitation de 186 milliards de FCFA contre 164 milliards en 2020, soit une hausse de 13%. Le résultat net quant à lui s’élève à 2021 à 89 milliards de FCFA contre 11,9 milliards de FCFA en 2020. Des bons résultats qui s’expliquent par le niveau d’investissement consenti par l’entreprise durant l’année.

Il s’agit notamment de l’ouverture de la mine d’Okouma en 2020, les investissements modulaires, l’amélioration de la logistique et l’engagement des 2000 collaborateurs sont essentiellement les vecteurs de cette performance industrielle. « Nous avons réalisé d’excellents résultats en 2021. Ils reflètent l’engagement et l’agilité des équipes qui ont su saisir les opportunités dans un environnement mouvant. Ces très bonnes performances démontrent la pertinence de notre modèle opérationnel, fortement générateur d’améliorations intrinsèques et de cash-flow sur la durée », a indiqué la présidente-directrice générale du Groupe Eramet Christel Bories.