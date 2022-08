Gabon: 57 manuels scolaires approuvés pour l’année scolaire 2022-2023

Ecouter cet article Ecouter cet article

En prélude à la rentrée des classes prévue le 05 septembre 2022, les experts du ministère de l’Education nationale ont procédé récemment à l’examen des différents ouvrages scolaires inscrits au programme. Ainsi, ce sont 57 manuels et ouvrages pédagogiques qui ont été retenus sur 117 examinés par la commission de validation des outils pédagogiques.

En effet, la commission de validation du ministère chargé de l’Éducation nationale a tenu une séance de travail récemment à Libreville. L’objectif étant d’étudier les différents manuels et ouvrages scolaires censés accompagner la réforme du système éducatif amorcée et qui serviront pour cette année académique.

Ainsi, sur les 117 ouvrages et manuels scolaires examinés seuls 57 ont été approuvés par ladite commission. « La réussite de tout système éducatif s’appuie sur trois piliers : les programmes, les manuels scolaires et la formation. Nous tenons à ce que ces manuels et ces ouvrages à caractère pédagogique aient des prix préférentiels accessibles à toutes les couches socioprofessionnelles de notre pays », a déclaré le ministre de l’Education nationale Camélia Ntoutoume Leclercq.

Pour cette dernière, ces nouveaux manuels scolaires sont essentiels pour le bon suivi des apprenants tant sur le plan pédagogique, que culturel. « Les manuels scolaires occupent une place centrale, d’abord sur le plan pédagogique en tant qu’outils indispensables pour tout enseignant et pour nos enfants. Mais il y a également la dimension culturelle qui doit être prise en compte, parce que le contenu d’un manuel scolaire peut tailler l’imaginaire de notre enfant, lui donner accès à la connaissance et lui permettre de travailler sa personnalité. », a-t-elle conclu.