Gabon: 56 lauréats de l’Université Franco-Gabonaise Saint-Exupéry sur le marché de l’emploi

Ce jeudi 27 janvier 2022, s’est tenue à Libreville, la cérémonie de remise des diplômes de 56 lauréats de la promotion 2020-2021 sous le parrainage du Pr. Lee J.T.White, ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer et de l’Environnement chargé du Plan climat et du Plan d’affectation des terres. Un événement qui vient marquer le terme de plusieurs années d’études et l’entrée dans la vie active de ces nouveaux diplômés.

C’est sous le regard fier, ému et chaleureux de leurs proches, camarades et enseignants, que les nouveaux diplômés de l’Université Franco-Gabonaise Saint-Exupéry, ont arboré leur toge ce jeudi dans le grand amphi de l’établissement. Ils étaient 39 lauréats de Licence professionnelle, 13 lauréats de Master professionnel international et 4 diplômés de l’Ecole d’ingénieur à avoir obtenu leurs diplômes.

Dans son allocution, en sa qualité de parrain de cette promotion 2020-2021, le Pr. Lee White, a fait savoir que les diplômes obtenus ont valeur de passeport d’entrée au marché du travail et de responsabilité. « L’obtention de votre diplôme professionnel est une étape très importante dans votre vie car il vous positionne sur le marché du travail dans un contexte économique peut-être difficile, mais dans lequel nous devons tous travailler pour l’avenir du Gabon », a-t-il indiqué. Et de poursuivre « je suis disposé à vous partager mon expérience et conseil et mon accompagnement dans la recherche d’un premier emploi ».

Une recherche d’emploi pour laquelle les nouveaux diplômés disent être optimistes, comme le jeune Chibret Mouelet Ngonga, diplômé en master en Développement durable et en Sciences politiques qui a promis s’emparer de ses diplômes pour en faire un pouvoir d’agir et être « utile à la Nation ».