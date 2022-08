Gabon: 56% des Gabonais satisfaits des progrès réalisés en matière d’égalité de sexe

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est ce que révèle une enquête publiée par Afrobarometer au Gabon appuyée par le Centre d’études et de recherches en géosciences politiques et prospectives (Cergep). En effet, interrogé sur la question en rapport avec l’égalité de sexe, il ressort que 56% des Gabonais sont satisfaits des progrès réalisés dans ce domaine.

En 2021, le gouvernement gabonais a mis en place plusieurs réformes dans le cadre de la lutte contre les inégalités homme-femme notamment en promulgant une loi visant à éliminer les violences à l’égard des femmes. A ce propos, l’équipe d’Afrobarometer a interrogé 1200 adultes gabonais entre novembre et décembre 2021. Au regard des résultats de l’étude, il semblerait que les populations soient satisfaites de la performance du gouvernement des droits et des chances en faveur des femmes.

En effet, l’enquête d’Afrobarometer révèle que: « 56% des Gabonais satisfaits des progrès réalisés en matière d’égalité de sexe ». Selon la même enquête, 84,4 % des citoyens affirment que les femmes et les hommes ont aujourd’hui les mêmes chances de posséder des terres au Gabon ou d’en hériter, 80 % des Gabonais pensent que les hommes et les femmes au Gabon ont les mêmes chances d’avoir un emploi qui rapporte un revenu au Gabon et 29 % de citoyens jugent encore très insuffisant le niveau de représentativité des femmes à des postes d’influence.



Cependant, si les avancées réalisées dans le cadre de l’égalité de sexe enchantent les populations gabonaises, la question des salaires restent préoccupante. D’après le sondage « 30 % des Gabonais estiment qu’il existe une inégalité des chances et des salaires en milieu professionnel ».

Geneviève Dewuno