Gabon: 56% des Gabonais satisfaits de la performance du gouvernement dans la promotion des droits des femmes

Ecouter cet article Ecouter cet article

Lors de sa dernière enquête au Gabon, Afrobarometer, le réseau panafricain de recherche par sondage à but non lucratif a analysé la perception des Gabonais sur la performance du gouvernement en matière de promotion des droits des femmes. Les résultats de cette enquête rendus publics le 30 mars 2022 dévoilent que 56% de la population jugent favorable la performance du gouvernement dans la promotion des droits des femmes.

Dans sa dernière enquête réalisée sur la base des réponses d’un échantillon de 1200 Gabonais adultes intitulée: Les droits des femmes et les violences basées sur le genre: Perceptions des Gabonais, Afrobarometer a évalué la performance du gouvernement dans la promotion des droits et des chances en faveur des femmes. L’enquête qui s’est déroulée entre le 15 novembre et le 6 décembre 2021, a permis de dévoiler des résultats assez satisfaisants et qui témoignent des avancées du pays sur la question.

En effet, interrogés sur la manière dont le gouvernement répond aux préoccupations des Gabonais en matière de promotion des Droits des femmes, 56% des citoyens interrogés ont jugé favorable la politique du gouvernement sur l’égalité des droits et des chances en faveur des femmes ». Le ¾ (75%) d’entre eux soutiennent également que le gouvernement et les élus locaux devraient davantage œuvrer dans ce sens. Et selon les Gabonais la question de « l’inégalité des chances ou des salaires dans

le milieu professionnel » constitue la problématique la plus importante

importante à adresser par le gouvernement et par la société.

« Les femmes n’ont jamais autant participé à la vie publique. Elles n’ont jamais autant contribué à faire respirer et évoluer notre société », extrait du discours du Chef de l’État Ali Bongo Ondimba à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance du Gabon, le 16 août 2020. Deux ans plus tard, la promotion des Droits des femmes et l’égalité des genres constituent toujours un enjeu majeur pour le développement du pays.