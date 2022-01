Gabon: 54,6 millions de barils de pétrole produits à fin septembre 2021, en baisse de près de 10%

Ecouter cet article Ecouter cet article

Toujours en délicatesse du fait à la fois des quotas imposés par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et du vieillissement des champs matures, la production pétrolière nationale poursuit sa tendance baissière. Ainsi, comme le révèle la note de conjoncture enfin publiée par les services de la Dgepf, à fin septembre 2021, la production pétrolière nationale s’est située à un peu moins de 8 millions de tonnes métriques soit moins de 55 millions de barils.

Alors qu’elle se situait à fin septembre 2020 à 8,1 millions de tonnes métriques soit environ 59,55 millions de barils, la production nationale de pétrole brut a fléchi de 8,3% en glissement annuel. Du fait notamment des contraintes imposées par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) pour maintenir les prix du brut à un niveau acceptable, la production gabonaise s’est donc repliée.

En effet, située à fin septembre 2021 à 7,48 millions de tonnes métriques soit 54,64 millions de barils, la production nationale est donc passée sous les 55 millions. Une situation qui a également entamé le niveau des exportations pétrolières, puisque sur la période sous revue, celles-ci se sont établies à 6,816 millions de tonnes métriques contre 7,403 millions de tonnes métriques sur la même période un an plus tôt.

Au final, en dépit d’un cours moyen du Brent à 67,7 dollars US le baril à fin septembre 2021, en hausse de 65,9% comparativement à la même période en 2020 et résultant de la reprise de la demande mondiale, les opérateurs pétroliers n’ont su en tirer de réels profits. A noter qu’en dépit de cette baisse de la production et des exportations, les recettes pétrolières se sont maintenues puisqu’elles n’ont enregistré qu’une baisse de -0,6% à 399,1 milliards de FCFA.